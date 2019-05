Giorgia Meloni, la più originale nella domenica elettorale… (video)

A Un giorno da pecora aveva assicurato che non avrebbe rotto il silenzio elettorale. «Sabato lo dedico a mia figlia». «Niente passeggiate?», le aveva chiesto l’intervistatore. «Niente. Solo mia figlia». L’intervistatore aveva incalzato: «Silenzio elettorale per modo di dire, perché sui social nessuno controlla..». «Allora vuol dire che pubblicheremo foto sui social…», aveva risposto ironica.

Impegno mantenuto…

E Giorgia Meloni ha mantenuto l’impegno. Nessuna dichiarazione, nessuna presenza in piazze o posti pubblici, nessuna stretta di mano nei centri commerciali in cerca degli ultimi voti. E, soprattutto, nessun intervento come ha fatto Di Maio che in pieno silenzio elettorale ha promesso milioni di euro alla sua Campania. Giorgia Meloni è rimasta con la bocca cucita. L’unica “violazione” l’ha fatta sui social pubblicando un video originale e simpatico che in poche ore è diventato virale. «Siamo in silenzio elettorale e quindi non si può dire per chi votare, ma…». E con lo sguardo ammiccante guarda i meloni esposti in un banco della frutta.