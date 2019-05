Genitori e figli, come cambia il rapporto attraverso Facebook e gli altri social

Facebook non solo per divertirsi con gli amici, ma anche come strumento per coltivare e favorire le relazioni all’interno della cerchia familiare: lo pensano il 92% dei figli e il 95% dei genitori interpellati da Doxa per un’indagine commissionata da Facebook, che offre uno spaccato inedito delle nuove dinamiche tra genitori e figli sui social. Se WhatsApp viene utilizzato soprattutto come strumento per comunicare in modo rapido (anche attraverso chat di famiglia) e su Instagram genitori e figli sono accomunati dal desiderio di scoprire cose nuove, su Facebook i due mondi si incontrano e interagiscono attivamente. Qui le diverse generazioni dialogano condividendo interessi, relazioni e perfino amici. L’indagine ha scoperto come le attività su Facebook di genitori e figli siano molto simili: utilizzano il social per coltivare i propri interessi tramite gruppi e pagine, rimanere aggiornati sulle news e commentarle, mantenersi in contatto con amici e familiari.

