Frecce Tricolori e parà della “Folgore”: domani a Pisa la più bella festa del volo

Il litorale di Tirrenia, frazione di Pisa, torna ad ospitare domani l’Air Show. L’appuntamento è fissato alle 15,30 e vedrà la partecipazione della Pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, dei velivoli del Reparto sperimentale di volo, del 15° Stormo search and rescue di Cervia e della 46ª Brigata aerea. In programma anche la partecipazione della Brigata Folgore per un lancio di paracadutisti e della Guardia di Finanza per una dimostrazione di capacità in mare. La manifestazione aerea, che quest’anno ha come tema l’inclusione anche in volo, è impreziosita dalla partecipazione del WeFly! Team, gemellato dall’anno scorso con la 46esima Brigata Aerea, l’unica unica pattugliati cielo al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili e sarà introdotto dal sorvolo degli ultraleggeri dell’Aeroclub di Pisa. Il centro della manifestazione è Tirrenia e in particolare piazza Belvedere ma lo spettacolo è visibile su tutto il litorale pisano accedendo alle spiagge. Lo spettacolo è assicurato anche in caso di maltempo. In concomitanza con lo spettacolo delle Frecce Tricolori, nel centro di Tirrenia saranno allestite aree espositive e attività dimostrative di alcuni sport paralimpici, tra cui baskIn, judo, showdown e scherma. La Società della salute della Zona Pisana, partner della festa di domenica sul litorale, assicurerà la copertura delle spese necessarie all’esibizioni sportive che si svolgeranno a terra, inclusa quella delle stelle della nazionale di scherma paralimpica, e il trasporto di alcuni ragazzi disabili che parteciperanno alle manifestazioni sportive.

