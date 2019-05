Forza Italia sul reddito di cittadinanza: “Gli italiani hano capito che è una barzelletta elettorale”

«Ormai siamo tutti d’accordo, giusto? Il reddito di cittadinanza si è rivelato per quello che avevamo previsto: una barzelletta elettorale che oggi rivela tutta la propria stupidità ma che rischia di rappresentare una vera e propria prigione». Così Saverio Romano, candidato di Forza Italia alle Europee nel collegio Isole. «Si, perché c’è chi ci vuole rinunciare, e non solo per i 100/300 euro destinati alla stragrande maggioranza e che fanno ridere ma soprattutto perché i controlli e gli obblighi che impone sono da dittatura; obblighi e controlli che la normativa sul reddito prevede e che fanno piangere- dice – Da qui la raffica di richieste di rinuncia, stimate tra le 100 e le 130mila, che sta costringendo l’Inps, i Comuni, l’Ispettorato del lavoro e la Guardia di finanza a correre ai ripari. Fermate il governo Lega-M5S: voglio scendere da quest’incubo».