Folgorato dalla macchina del caffè: tragedia del lavoro in provincia di Torino

Tragedia del lavoro questo pomeriggio a Rivara, in privincia di Torino, dove un uomo è rimasto folgorato da una scarica elettrica partita da una macchina del caffè che stava riparando mentre il figlio che lo aiutava è rimasto ferito. La vittima, 64 enne, stava lavorando dietro il bancone di una trattoria per sostituire la macchina del caffè del bar quando e’ rimasto folgorato da una scarica causata, secondo i primi accertamenti, dal mal funzionamento di una presa elettrica. Per l’uomo, subito soccorso, non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. Il figlio 30enne, è stato trasportato in ospedale a Torino e non è in pericolo di vita. La dinamica dell’infortunio è ora in corso di accertamento da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’Asl competente