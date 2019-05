Festa della Mamma, FdI “circonda” la Camera. Meloni: «Assegno per ogni figlio» (video)

“Un figlio è un figlio e chiunque abbia un figlio merita di essere aiutato. Noi chiediamo anche un assegno di maternità europeo per ogni figlio a carico, perchè è incredibile che l’Ue non abbia tra le suelinee di finanziamento prioritario, le madri, le famiglie, i figli. Questa è la proposta che noi porteremo in Europa se il 26 maggio ci darete una mano ad essere forti”. Lo ha detto Giorgia Meloni, stamattina a Montecitorio, per un flash mob in occasione della Festa della Mamma. ”Da Montecitorio auguri a tutte le mamme”, è l’augurio della presidente di FdI che ha postato un video

sulla sua pagina Facebook. Meloni manifesta davanti all’ingresso principale della Camera con i palloncini in mano e alle spalle delle mamme con dei passeggini vuoti: ”Simbolicamente FdI ha circondato il Parlamento non solo di palloncini ma anche di passeggini vuoti, perchè, dati sulla natalità alla mano, c’è un modo solo per festeggiare le madri, ovvero aiutarle”.