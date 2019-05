Europee, stabile l’affluenza in Italia: il 16 per cento. Ci battono i “cugini” francesi: 19

L’affluenza elettorale alle europee leggermente in flessione è evidenziata dai primi dati messi a disposizione dal sito del Viminale. Il dato relativo a 5922 sul totale di 7915 seggi, riporta una percentuale di votanti pari 16,35 rispetto 16,42% delle precedenti consultazioni. Il sito del Viminale è in continuo aggiornamento e i dati definitivi potrebbero essere disponibili tra pochi minuti.

Ci battono invece i nostri “cugini” francesi: affluenza al 19,26% in Francia, alle 12, per le elezioni europee. E’ il quadro delineato dai dati diffusi dal ministero dell’Interno che evidenziano un sensibile incremento rispetto al 15,70% registrato nelle consultazioni del 2014.

E iniziano ad arrivare anche i dati sulle nostre amministrative, il primo arriva dalla Toscana: alle ore 12 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato è stata del 20,41%, pari a 27.555 elettori. Alla stessa ora nelle precedenti elezioni amministrative ed europee del 25 maggio 2014 si erano recati alle urne 27.985 elettori, ovvero il 20,52% dei votanti. In tutto gli aventi diritto al voto nel comune di Prato sono 131.284 per le elezioni europee e 134.991 per le amministrative.