Europee, Schiuma: “Straordinaria Giorgia, ha saputo rendere FdI più inclusivo”

«Di straordinario non c’è solo il risultato elettorale di Fratelli d’Italia, così come la stessa Giorgia Meloni lo ha definito, ma anche la sua leadership: una donna coerente, coraggiosa, instancabile, alla quale va il grandissimo merito di aver restituito una speranza a un’area politica, da troppo tempo umiliata e non più rappresentata appieno. A Giorgia, l’indiscutibile merito poi di essersi impegnata personale al fine di rendere FdI un partito sempre più aperto e inclusivo. E i movimenti che in questi ultimi mesi hanno stretto il patto federale con noi, l’hanno ripagata con pieno sostegno elettorale e lealtà politica». Lo dichiara in una nota Fabio Sabbatani Schiuma, responsabile nazionale di FdI per i “Rapporti con l’Associazionismo politico” e segretario nazionale di Riva Destra, movimento appunto federato con Fratelli d’Italia.