Europee, le proiezioni: Lega oltre il 30%, Fratelli d’Italia in forte crescita, scivola il M5S

Arrivano le proiezioni, che prendono il posto degli exit poll. La Lega conferma il boom e supera di gran lunga il 30%. Fratelli d’Italia avanza in maniera notevole, ormai sicuro il sorpasso del Pd ai danni dei Cinquestelle, per la Bonino la difficile corsa per superare la soglia di sbarramento.

Proiezione Rai Opinio per Porta a Porta

Lega 32,9%

M5S 18,9%

Pd 22,2%

Forza Italia 9,1%

Fratelli d’Italia 5,8%

+Europa 3%

Proiezione Tecnè per Matrix

Lega 33,1%

M5S 19,1%

Pd 21,8%

Forza Italia 8,9%

Fratelli d’Italia 6,2%

+Europa 3,6%