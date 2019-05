Europee, Le Iene contro il grillino Giarrusso: non faccia campagna elettorale sfruttando il programma

“Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio!”. Si legge nella pagina Fb del programma Tv ‘Le Iene’ dove viene postato un manifesto elettorale della ex-Iena, Dino Giarrusso, ora candidato alle europee per i 5 Stelle. “Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle. Purtroppo però -si legge su Fb- non ha smesso di vestirsi da Iena, come si vede nei suoi manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui si è candidato. Non solo, sotto al nome, compare pure la scritta ‘detto Iena’, come vedete qui sotto”, si specifica a proposito del manifesto pubblicato su Fb. “L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ci teniamo a farlo sapere subito. A Giarrusso i migliori auguri per il futuro, sperando però che la smetta con il vizio di vestirsi come noi, rimettendo la divisa nell’armadio, e di usare il passato a Le Iene per la sua campagna elettorale”.