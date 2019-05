Europee, exit poll in Germania: Cdu al 27,5% e i Verdi sorpassano di oltre 5 punti l’Spd

Cdu al 27,5%, crollo Spd al 15,%, mentre i Verdi diventano il secondo partito, volando al 20,5%. E’ quanto emerge dagli exit poll per le europee in Germania diffusi dalla tv Zdf. L’Afd è quarto partito con il 10,5%, la Linke siferma al 5,5%, come i liberali dell’Fdp.

E in Austria i sondaggi premiano Kurz

Volano i popolari austriaci del cancelliere Sebastian Kurz. Secondo stime diffuse dai media di Vienna,l’Oevp avrebbe ottenuto il 34,5% dei voti, il 7,5% in più rispetto al 2014: se fosse confermato, si tratterebbe del miglior risultato ottenuto da un partito alle europee da quando l’Austria è entrata nell’Ue nel 1995. Il Partito della libertà Fpoe, travolto nei giorni scorsi da uno scandalo su presunti finanziamenti dai russi in cambio di appalti, avrebbe perso il 2,2%, fermandosi al 17,5%. Secondo partito sarebbero i socialdemocratici, con il 23,5%, mentre i Verdi sarebbero al 13,5% ed i liberali del Neos all’8%.