Europee, Caio Mussolini “imbavagliato” anche da Instagram: «Siamo alla follia»

«Dopo Facebook, ecco Instagram che censura i miei manifesti». Lo afferma Caio Mussolini, candidato di Fratelli d'Italia alle Europee nella Circoscrizione Sud. «Eppure il mio manifesto, che stanno affiggendo in tutto il Sud, è tricolore, c'è scritto il mio nome e il mio cognome con un font normalissimo (American Captain, così nessun può dire nulla). Si accusano i russi di interferire con le elezioni europee, ma grazie ai progressisti signori della rete io non ho gli stessi diritti degli altri candidati. Ha ragione Trump, questa censura arbitraria dei big di internet deve cessare. La policy dei social sembra scritta da Anpi e centri sociali», conclude Caio Mussolini.