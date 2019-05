Europee, affluenza in aumento: alle 19 è al 43,29%, quasi 2 punti in più rispetto al 2014

L’affluenza elettorale alle europee alle 19 è in rialzo secondo i primi dati messi a disposizione dal sito del Viminale e relativi 6815 su 7915 Comuni. In particolare la percentuale di votanti alle 19 è al 43,29%, in aumento di quasi due punti percentuali rispetto alle precedenti europee quando la percentuale era del 41,69%. Il sito del Viminale è in continuo aggiornamento e i dati definitivi potrebbero essere disponibili tra pochi minuti.