Emma Bonino: «Di Maio e Salvini sono due scamorze, vanno aiutati a casa loro» (video)

«Due scamorze». Così Emma Bonino ha definito Matteo Salvini e Luigi Di Maio, «i due grandi azionisti di questo governo», che per la leader di +Europa sono «inadeguati e arroganti». L’attacco è arrivato nel corso dell’evento del partito per la Festa dell’Europa a Roma, durante il quale la senatrice ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Commissione Europea nelle file dell’Alde, l’Alleanza dei democratici e liberali per l’Europa, presieduta da quel Guy Verhofstadt, più volte protagonista di incursioni non esattamente amichevoli nei confronti della politica italiana.

«Sono due scamorze, li aiuteremo a casa loro»

«I due grandi azionisti di questo governo sono, come dice un mio grandissimo amico, due scamorze. E cioè inadeguati e perciò arroganti, proprio perché inadeguati. Non hanno la minima idea di come governare un paese del G7 e quelle che hanno sono sbagliate. È ora che tornino a casa. Promettiamo: li aiuteremo a casa loro», ha detto Bonino.