È ancora e sempre maltempo: piogge e vento nel fine settimana. Allarme agricolo: addio a 1 frutto su 4

Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso, nel dettaglio, prevede dal pomeriggio di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna e, dalla serata, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, allerta gialla su gran parte del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, sull’area del Piave pedemontano in Veneto, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sul settore occidentale della Basilicata, su Calabria, Sicilia e sui settori orientale e meridionale della Sardegna.

Maledetta primavera, addio ad un frutto su 4 nelle campagne italiane. Potrebbe essere questo, per Coldiretti, la conseguenza maggiore del maltempo che affligge il Paese rinviando la primavera. A correre il rischio ‘estinzione’ per l’ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa sopratutto fragole, ciliegie, nespole, albicocche, pere, meloni fino ai cocomeri. Bisognerà comunque attendere ancora qualche settimana, spiega la nota, per verificare come reagiranno le piante e quantificare l’esatta entità del danno. “La situazione peggiore si registra sulle ciliegie – spiega Coldiretti – dove è andato distrutto oltre il 50% del prodotto in prima raccolta per effetto del maltempo che ha colpito le principali regioni produttrici, dalla Puglia all’Emilia Romagna alla Campania fino al Veneto. Ma pioggia e grandine non hanno risparmiato neppure le nespole in Sicilia o le pere, soprattutto sui territori veneti ed emiliani, dove si arriva a un calo fino al 70% per le varietà abate e kaiser. Gravi danni anche per albicocche buttate giù da grandine e pioggia e per le fragole, finite sott’acqua a causa degli allagamenti. I problemi interessano però anche i meloni in Lombardia e i cocomeri in fase di maturazione nel Lazio e in Puglia”. Ma la frutta non è il solo prodotto a fare le spese del maltempo: “pesanti danni” si contano anche agli ortaggi da insalate e radicchi fino al blocco delle attività di semina di prodotti come i piselli e quelle di trapianto come i pomodori. “Nei campi allagati – ricorda ancora Coldiretti – è, infatti, impossibile entrare per effettuare le necessarie operazioni colturali mentre dove si è già seminato i germogli e le piantine soffocano per la troppa acqua. Una situazione che mette a rischio i redditi delle aziende agricole, i primati dell’Italia che vanta la leadership in Europa per la produzione di molti tipi di frutta e verdura e la stessa salute dei consumatori”