Dopo le “cure stancanti” Nadia Toffa rompe il silenzio e scrive ai fan: «Mi mancate…»

«Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!?», scrive Nadia Toffa sul suo profilo Instagram: «Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che sennò mi preoccupo… Vi bacio tutti da qui». Dopo una settimana di silenzio la conduttrice de Le Iene è tornata a farsi viva sui social. I fan erano molto preoccupati, da quando, domenica scorsa 12 maggio il programma di Italia Uno aveva diffuso un comunicato in cui spiegava che la Toffa, che sta combattendo da tempo contro un tumore al cervello, non sarebbe stata presente in trasmissione come annunciato a causa di alcune “cure stancanti”. Tantissimi i commenti e le condivisioni. Scrive un utente: «Ciao cara Nadia, recentemente ho subito un intervento la tua forza ha aiutato anche me… grazie bellissima guerriera. Avanti!! Sempre con determinazione, fede e coraggio». E un altro: «Mi sei mancata, che il cielo di protegga sempre».