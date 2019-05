Torino, sarà presentato lo stesso il libro-intervista con Salvini edito da Altaforte

Verrà presentato domani alle 12.00 a Torino – in una sede che ancora non è stata resa pubblica – ”Io sono Matteo Salvini – Intervista allo specchio” della giornalista Chiara Giannini, edito da Altaforte Edizioni. Oltre all’autrice saranno presenti all’incontro l’editore Francesco Polacchi e il responsabile editoriale Andrea Antonini. In occasione della presentazione pubblica, si legge in una nota della casa editrice, “porte aperte oltre che al protagonista dell’intervista Matteo Salvini, anche a tutti gli ‘uomini liberi’ del mondo della cultura che nei giorni scorsi si sono esposti prendendo pubblicamente posizione contro gli atteggiamenti censori e di boicottaggio e a favore della vera libertà di espressione; ricordiamo fra i tanti Vittorio Feltri, Maurizio Belpietro, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone, Vittorio Sgarbi, Marco Gervasoni, Piero Sansonetti, Adriano Scianca, Giampiero Mughini, Gustavo Zagrebelsky, Marcello Veneziani, Giampaolo Pansa, Emanuele Ricucci, Luigi Iannone, Giampaolo Rossi, Nicola Porro, Filippo Facci, Luca Telese”.