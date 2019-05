Dl sicurezza equiparato alle leggi razziali: il compito degli studenti mette nei guai la prof

Comincia tutto con un video prodotto dagli studenti di un liceo di Palermo (l’Istituto tecnico industriale Iti Vittorio Emanuele III), in cui gli alunni equiparano le leggi razziali e il decreto sicurezza di Salvini. E finisce con l’insegnante sospesa per mancato controllo.

Il provvedimento disciplinare, adottato al termine di un’ispezione dall’Ufficio scolastico provinciale, è scattato lo scorso sabato: «È capitato a lei, ma poteva succedere a chiunque», ha commentato un insegnante dell’istituto all’Adnkronos. «Gli errori si possono fare», ha poi aggiunto, spiegando che la scuola è «una città aperta» e che è «impossibile tenere tutto sotto controllo. Qui ci sono 1.600 alunni», pronti a essere indottrinati e a mettere nero su bianco, o su digitale, anche una lettura rivisitata dei fatti, della storia, del presente. Eppure, assicurano studenti e colleghi, la prof incappata nella sospensione per 15 giorni e con stipendio dimezzato, per non aver vigilato sul lavoro dei suoi alunni di 14 anni che nella Giornata della memoria hanno presentato un video, in cui si accostava alle leggi razziali il decreto sicurezza del ministro dell’Interno, è una docente «serissima», «assai stimata» e che «ha sempre dato il massimo». Un identikit inappuntabile, quello della prof di italiano dell’Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III di Palermo colpita dal provvedimento disciplinare, che amici e colleghi descrivono in queste settimane come “amareggiata” e “preoccupata”, per essere finita nei guai…