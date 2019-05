Di Battista esilarante: «Salvini lavori di più, pago anch’io il suo stipendio».Ma lui che lavoro fa?

«Salvini lavori di più, pago anch’io il suo stipendio»: Alessandro Di Battista tenta così, goffamente, di partecipare alla lapidazione pentastellata del Capitano che si sta svolgendo in questi infuocati giorni di campagna elettorale. Anche se giura di non essersene mai andato, Dibba è stato per più di un anno in giro per il mondo. E si vede. L’esilarante attacco del Di Battista a Salvini avviene attraverso una intervista rilasciata al Corriere della Sera. «È una questione – dice Dibba -politica, non personale. Sono un semplice cittadino, lo stipendio a Salvini lo pago anche io. Vorrei che lavorasse di più: meno marketing e più sicurezza sui territori». L’esponente pentastellato dice la sua anche sulla comica “promessa” di Beppe Grillo di mandare a calci nel sedere Salvini al Viminale. «Era una battuta, ciononostante che un ministro stia di più al suo ministero mi sembra una buona cosa».

Un anno in giro per il mondo: beato lui

A parte il fatto che gli effetti del “lavoro” di Salvini al ninistero dell’Interno tutti l’hanno constatato in questi mesi con il brusco calo degli sbarchi, a parte questo, viene spontaneo chiedersi: ma Di Battista che lavoro fa? E sì perché l’Alessandro furioso non sembra uno che si ammzzi di fatica: basterà dire che , dopo la decisione di non ricandarsi, se n’è andato per un annetto in giro per il mondo. Beato lui. Risulta comunque che Di Battista detenga una quota dell’azienda di famiglia. Pare però che l’impresa non navighi attualmente in buone acque. Da parte nostra i più fervidi auguri di rilancio. Ma forse il Dibba farebbe meglio a dedicarsi di più all’azienda e meno ai viaggi. Sono affari suoi? Certo, ci macherebbe altro. Però almeno non si metta a sparare sentenze su quello che fanno gli altri. La massima evangelica della trave e della pagliuzza dovrebbe pur avergli insegnato qualcosa.