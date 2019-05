Degrado Torpignattara: interrogazione alla Raggi di Rachele Mussoini, Schiuma e Belluzzo

«La periferia di Roma è in uno stato di abbandono completo e vive una condizione drammatica di degrado urbano e sociale. E questo è ancora più evidente nell’area del V Municipio, dove a Torpignattara i fenomeni criminosi e insicurezza crescono di pari passi con l’illegalità diffusa, tra moschee abusive e abusivismo commerciale.

In quanto esponenti delle istituzioni, abbiamo il dovere di difendere la sicurezza dei cittadini, anche arginando e reprimendo episodi di irregolarità e violenza. Con l’interrogazione presentata oggi vogliamo tenere alta l’attenzione affinché il Sindaco e la giunta si impegnino a trovare con immediatezza le giuste contromisure per garantire l’incolumità dei cittadini e far sì che, una volta per tutte, tutte le zone più a rischio escano dal degrado in cui si trovano attualmente. Magari anche con l’impiego dell’esercito e di un suo presidio, come richiedono a gran voce residenti e commercianti». Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Fabio Sabbatani Schiuma e Christian Belluzzo, rispettivamente capogruppo e vice di Fratelli d’Italia in V Municipio, i quali ricordano come «analoga iniziativa è stata già presa dal Presidente del gruppo parlamentare alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida, con un interpellanza parlamentare rivolta al Ministro Matteo Salvini».