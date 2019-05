De Magistris fa il pugnetto comunista al concerto dei centri sociali finanziato dal Comune (video)

Al concerto organizzato dai centri sociali con 55mila euro di contributo del Comune, ieri sera Luigi De Magistris è salito sul palco con il pugno alzato per unirsi alla festa dei compagni al grido di, “Sono orgoglioso di essere napoletano”. Ma da dove uscivano fuori i soldi utilizzati per la kermesse del Primo Maggio andata in scena a piazza Dante? Dalla tassa di soggiorno imposta ai turisti, che dovrebbe essere destinata a migliorare i servizi agli stessi e invece finisce per finanziare il Concertone, come ha svelato il quotidiano Il Mattino, che scrive: “Il Primo maggio del Comune è quello degli e per gli antagonisti, dei centri sociali, in particolare di Insurgencia. Il vicesindaco e assessore al Bilancio e anche segretario di demA, ma soprattutto ex sindacalista della Cgil Enrico Panini, rovista nelle malandate finanze di Palazzo San Giacomo e trova 55mila euro – fondi presi dalla tassa di soggiorno – per finanziare l’installazione del palco di piazza Dante…”.

