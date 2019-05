De Corato: “Fratelli d’Italia cresce anche in Lombardia. Ora riconquistiamo Milano”

“Fratelli d’Italia cresce costantemente, così dicono i dati, in Lombardia e a Milano. Europee 2014 Lombardia 2,76 /Milano 2,74. Comunali Milano 2016, 2,42. Regionali 2018, 3,64 /Milano 3,53. Siamo un partito che in questi anni ha saputo tenere dritta la barra senza perdersi d’animo dopo la batosta di Milano. Ci siamo rimboccati le maniche e oggi in Lombardia abbiamo il 5,53 aumentando rispetto alle scorse Europee e a Milano, dal dato sconfortante del 2016, siamo cresciuti più del doppio 5,47 + 3,05″. Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia commentando i risultati elettorali.

“Milano è rimasta l’unica roccaforte lombarda del Pd”

“In Lombardia ci confermiamo la terza forza di maggioranza insieme alla Lega abbiamo aumentato i nostri consensi. Domani si torna al lavoro per riconquistare Milano che nonostante tutto continua a vedere la coalizione di centrosinistra prima in città. Nel capoluogo dobbiamo da subito iniziare a lavorare e nonarrivare come spesso accaduto all’ultimo ad individuare il candidato Sindaco. Milano è rimasta l’ultima roccaforte del centrosinistra con i centri sociali e i salotti radical chic, la coalizione di centrodestra deve tornare nelle piazze e nelle periferie”.