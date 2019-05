Commerciante ucciso a Viterbo a colpi di spranga: fermato un immigrato di 25 anni

Una persona, a quanto apprende l’Adnkronos, è stata fermata in relazione all’omicidio del commerciante di Viterbo. Il fermo sarebbe scattato nel corso di un’operazione congiunta eseguita da polizia e carabinieri. I riscontri sono in corso, la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori. È uno straniero, un sudamericano di 25 anni. Norveo Fedeli, 74 anni, ucciso a sprangate ieri nella sua jeanseria a Viterbo. L’uomo sarebbe stato bloccato da polizia e carabinieri a Capodimonte, paese del viterbese sul lago di Bolsena. ”Fermato il presunto assassino del commerciante di Viterbo: si tratta di uno straniero residente in un paesino della zona. Grazie a inquirenti e Forze dell’Ordine. Chi delinque ha le ore contate. È la migliore risposta a chi cerca polemiche: io faccio parlare i fatti”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

”Di fronte ad un evento tragico come l’omicidio del commerciante Norberto Fedeli solo incredulità e sdegno. Incredulità perché l’evento tragico è avvenuto in pieno giorno e nel centro storico di Viterbo, sdegno perché ancora una volta ad essere vittima è un commerciante che dedicando la vita alla sua attività ha contribuito a mantenere vivo uno dei tanti splendidi centri cittadini, luoghi di vita, di comunità e di attrazione turistica”. Lo dichiara il presidente di Confcommercio Lazio Giovanni Acampora sull’omicidio di ieri nel centro di Viterbo. ”Sicurezza e legalità sono temi sempre vivi nell’agire di Confcommercio Imprese per l’Italia come dimostra, tra l’altro la nostra Giornata nazionale ad essi dedicati, fortemente voluta e tenuta viva dal Presidente Sangalli. È in gioco non solo la vivibilità delle città e dei territori, ma in particolare la possibilità di perseguire un’economia sana e di sviluppo. Come Confcommercio Lazio porteremo avanti la richiesta di maggiore sorveglianza soprattutto attraverso le nuove tecnologie come ad esempio la videosorveglianza e continueremo a collaborare in modo attivo con Istituzioni e Forze dell’Ordine anche con Protocolli ad hoc”. Intanto oggi si svolge la manifestazione “Mai in silenzio” contro ogni forma di violenza. L’appuntamento è alle ore 17 in piazza della Rocca da dove partirà il corteo che si snoderà fino a San Faustino, piazza del Sacrario per poi ritornare al punto di partenza dove ci saranno alcuni interventi dal palco.