Ciriani: “Se i dati saranno confermati è una pagina storica per Fratelli d’Italia”

Luca Ciriani, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Radio Rai, parla di un risultato storico. «Mi sembra quasi rituale ribadire che sono exit poll e che vanno commentati con prudenza, ma la forbice tra il 5 e il 7 per cento significa che Fratelli d’Italia potrebbe per la prima volta accedere al parlamento europeo. La soglia del 4 per cento sarebbe in questo momento superata agevolmente. Per noi – prosegue il capogruppo di FdI in Senato – è un risultato molto molto importante perché fino a qualche mese fa qualcuno dubitava persino della possibilità di raggiungere questa soglia minima». Ciriani ribadisce che per FdI si tratta di una pagina storica perché entriamo nel parlamento europeo e si tratta di una crescita».

Ciriani: “Da domani si cambia anche in Italia”

«Per la politica interna è un risultato altrettanto importante, perché conferma la bontà del progetto politico di Giorgia Meloni funziona. Le prospettiva sono di ulteriore crescita». FdI cresce più al Sud che al Nord? «Non sono convinto che sia proprio così – replica Ciriani – al Nord est mi arriva notizia di un risultato lusinghiero. Ne riparliamo con i risultati ufficiali del Viminale».