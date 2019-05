Ciriani: “Gli italiani hanno premiato i partiti sovranisti” (video)

«Aspettiamo i dati reali per un commento definitivo. Fratelli d’Italia entra di slancio nel parlamento europeo e per il momento è l’unico partito che cresce in Italia, oltre alla Lega. Faccio notare che vanno avanti gli unici due partiti sovranisti». Lo ha dichiarato Luca Ciriani, nel corso di un’intervista televisiva, dopo le proiezioni che danno il partito di Giorgia Meloni al 6,2 per cento. Una percentuale che, se venisse confermata, significherebbe il raddoppio dei consensi rispetto alle ultime elezioni europee.

Ciriani: “Ora la Lega deve staccarsi dal M5s”

Le differenze con i sovranisti europei che non hanno sfondato? «Lo vedremo alla fine», prosegue Ciriani. Un voto che mette in crisi il governo gialloverde? «Il nostro progetto è quello di staccare la Lega dal M5s. Credo – conclude il capogruppo in Senato di FdI – ci siano le condizioni per cominciare perlomeno a ragionare su questa prospettiva alternativa».