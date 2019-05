Dopo una lunga malattia è mancata all’affetto dei suoi cari Assuntina Lauro, per tutti gli amici Tina, storica impiegata del Movimento Sociale Italiano e per anni la voce che rispondeva al telefono del partito. Tina non era solo una delle storiche dipendenti dell’MSI ma era, soprattutto, un’attivista convinta e tenace fino agli ultimi giorni di vita. Era entrata in via Quattro Fontane, a Palazzo del Drago, ancora giovane e rimase alle dipendenze del partito fino alla sua pensione.

Una vera signora

Un comportamento da vera signora e una bellezza mozzafiato contribuirono subito a creare, intorno a Tina, un nucleo di amici con i quali divideva la sua passione politica ma soprattutto Tina riusciva a dare, per chi si avvicinava per la prima volta nei locali della direzione nazionale, un senso di famiglia e cameratismo che sono stati i segni distintivi di tutta la sua vita. Nonostante il passare degli anni due cose non erano venute meno a Tina: la sua incredibile bellezza e la sua voglia di lottare per l’Idea.

Frequentava il gruppo paracadutisti e, insieme al suo amato Tonino, anche lui scomparso dieci anni fa, si dedicava alla sua famiglia, a sua figlia Corinna, alla sua adorata nipote Priscilla e al suo amato fratello Viscardo. Non c’era manifestazione del partito che non la vedesse in piazza al fianco del suo segretario preferito, Giorgio Almirante, e il destino ha voluto che Tina lasciasse questa terra proprio il 22 maggio ossia nella stessa data della morte di Almirante.

Sempre in prima linea

Durante i congressi del partito la vedevi sempre in prima linea a lavorare fino a notte tarda e a sostenere le battaglie politiche della sua comunità. Oggi quella comunità la piange e la ricorda con immenso affetto e si stringe accanto alla famiglia nel ricordo di una combattente e di una donna splendida e dalla Fede Politica incrollabile. Con la dipartita di Tina se ne va un pezzo della Storia del Movimento Sociale Italiano ma come siamo soliti dire in queste occasioni e come farebbe piacere a lei le diciamo “Camerata Tina: Presente”. I funerali si terranno domani, venerdì 24 maggio alle ore 14 nella Chiesa di San Rocco all’Augusteo in piazza Augusto imperatore.