“Chi è il più antiitaliano?”. FdI lancia il torneo su Fb: in competizione Saviano, Boldrini e Juncker…

Chi è il più antiitaliano?“. In vista delle elezioni europee del 26 maggio, Fratelli d’Italia, sulla sua pagina Facebook, ha lanciato un torneo che, attraverso i like e le reactions ai vari post, decreterà chi è per gli utenti il personaggio (o la cosa) ritenuto più antiitaliano.

Al via la prima sfida con il Partito Democratico che se la deve vedere con il temutissimo caffè americano. Per votare il primo basta un semplice ‘mi piace’, se invece si vuole dare la preferenza alla bevanda oltreoceano si deve mettere un cuoricino alla foto. Al momento in vantaggio il caffè americano, con uno scarto, rispetto al partito di centro sinistra, di circa 400 voti.