Charlie Hebdo senza freni a tutti i costi: per attaccare Salvini fa bestemmiare persino Gesù

Spara a zero su tutti senza limiti: e in copertina sbatte la Le Pen e il leader del Carroccio

E allora, venendo al dettaglio, il disegno incriminato s’intitola “Il calvario del rosario di Matteo Salvini” e raffigura Gesù Cristo che si ritrae, bestemmia e poi esordisce con un «in verità ti dico che hai l’alito che puzza». E del resto, come riportano molte testate riprendendo e sanzionando l’iniziativa editoriale d’oltralpe, nel commentare il successo elettorale della Lega, Charlie Hebdo scrive: «Salvini raccoglie voti ad ampio spettro e tenta di tutto per affermarsi come leader europeo di un’estrema destra multiforme che, in Italia, supera ampiamente il 40% se si aggiunge al risultato della Lega quello di Fratelli d’Italia e le briciole raccolte dai fascisti doc di CasaPound e di Forza Nuova. E, al contrario della sua amica Marine Le Pen, non avrà neppure bisogno di far finta di essere ecologista per cogliere l’onda verde, poiché in Italia i Verdi non hanno molto da offrire…». Il tutto confezionato in un pacchettino editoriale non proprio raffinato che nella copertina dell’ultimo numero spara i ritratti di Marine Le Pen e di Matteo Salvini illustrati e commentati da linee e definizioni offensive che non hanno neppure bisogno di essere tradotte dal francese per rivelare la portata oltraggiosa della discutibile scelta operata.