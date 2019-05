“Cesare Battisti deve scontare l’ergastolo”: i giudici dicono no alla riduzione di pena

Cesare Battisti deve scontare l’ergastolo. A confermarlo è stata la Corte d’Assise d’Appello di Milano, che ha rigettato la richiesta della difesa di commutare la pena a vita in una pena a 30 anni. La richiesta si basava sull’accordo di estradizione tra Italia e Brasile, Paese in cui l’ergastolo non è previsto, e su una presunta illegittimità della presa in consegna dell’ex terrorista da parte delle autorità italiane. Tesi respinta dai giudici, che invece hanno confermato la legittimità della procedura, accogliendo la posizione del pg Antonio Lamanna e giudicando “infondata” la richiesta del legale Davide Steccanella.

“E’ scappato, gli accordi col Brasile non valgono”

Nessuno sconto immediato, dunque, per Battisti, che è attualmente detenuto nel carcere di Oristano, dove è arrivato dopo il fermo avvenuto in Bolivia del 12 gennaio, contestato dai suoi legali. Nel dettaglio, l’avvocato Steccanella sosteneva che l’ex terrorista pluriomicida doveva essere ridato al Brasile e non espulso direttamente in Italia come avvenuto con la consegna alla nostra polizia il giorno dopo il fermo. “Noi non contestiamo l’estradizione, ma la presa in consegna se legittimata da una espulsione illegittima”, ha sostenuto il legale, aggiungendo che “bisognava attendere tre giorni”, ovvero il tempo che “l’arresto provvisorio” concede per presentare ricorso. Da qui quella richiesta di pena più indulgente a compensazione della presunta forzatura, che invece per la Corte di Milano non c’è stata. Le autorità boliviane “erano libere di espellere lo straniero illegalmente entrato nel loro territorio e di consegnarlo alle autorità del Paese di origine”, ossia l’Italia, “essendo tuttora italiana la cittadinanza dell’interessato”, si legge nel provvedimento dei giudici, per i quali “se Battisti avesse voluto far valere tali accordi estradizionali italo-brasiliani, non avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente dal Brasile e non avrebbe dovuto opporsi alla conclusione della procedura estradizionale con la sua consegna all’Italia dal Brasile”. “Faremo ricorso in Cassazione”, ha annunciato il legale di Battisti.

Ma Cesare Battisti potrà accedere ai permessi

Battisti potrà comunque chiedere, come qualsiasi altro detenuto, l’accesso ai benefici previsti dalla legge. Una decisione che, come da normale procedura, è demandata alla magistratura di Sorveglianza, alla quale spetterà valutare – precisano ancora i giudici della seconda sezione della Corte d’Assise d’Appello di Milano, presidente Giovanna Ichino – “se e quando Cesare Battisti potrà godere di benefici penitenziari, in virtù di una progressione trattamentale, che è diretta attuazione del canone costituzionale della funzione rieducativa della pena anche per i condannati all’ergastolo”. Dunque, non è escluso che Battisti possa comunque godere di un qualche sconto di pena, ovvero del “beneficio della liberazione anticipata ai fini del calcolo del termine per poter chiedere permessi premio e misure alternative alla detenzione, avendo riguardo anche ai periodi di custodia cautelare espiata all’estero”.