Centri sociali scatenati a Bologna: violenti scontri per il comizio di Forza Nuova (video)

Centri sociali scatenati questo pomeriggio a Bologna. Una persona, si tratterebbe di una ragazza, è stata fermata dalla polizia dopo gli scontri in piazza Maggiore con gli estremisti di sinistra che cercavano di impedire un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Le forze dell’ordine hanno respinto un tentativo di sfondamento del cordone a protezione del comizio, con manganellate e cariche ma senza utilizzare idranti. “Una compagna è stata fermata, anche per lei andiamo avanti compatti e compatte” ha fatto sapere il Collettivo universitario autonomo che ha partrecipato alla gazzarra insieme a centri sociali e attivisti di estrema sinistra vari che si sono radunati in piazza Maggiore. I militanti di Forza Nuova al loro arrivo hanno gridato “Boia chi molla”.