Cassazione, assist agli automobilisti: multa impugnabile se l’autovelox è sulla corsia opposta

Arriva un nuovo assist della Cassazione per gli automobilisti massacrati dagli autovelox piazzati dai Comuni lungo la rete stradale italiana per punire gli eccessi di velocità.

I giudici della Suprema Corte, VI Sezione civile, hanno, infatti, stabilito, con l’ordinanza numero 12309/19, depositata il 9 maggio scorso, che l’eventuale multa elevata per eccesso di velocità ad un automobilista, utilizzando un autovelox che si trova sul senso di marcia opposto a quello in che sta percorrendo l’auto può essere impugnata con successo.

Secondo i togati del “Palazzaccio” la multa è impugnabile se il decreto prefettizio che autorizza il posizionamento dell’autovelox prevede la sua installazione sul senso di marcia opposto a quello in cui viene effettivamente sistemato.