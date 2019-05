Brutta caduta di stile di Berlusconi con Meloni: «Faceva la baby sitter». La risposta lo sotterra

La foga gioca talvolta brutti scherzi a Berlusconi, soprattutto quando il leader di FI constata che qalcuno vince e va avanti senza il suo permesso. In tali casi può capitare che il Cav si abbandoni ad attacchi personali che non gli fanno davvero onore. Così è nell’ultima polemica che ha scatenato contro Giorgia Meloni, ironizzando sul fatto che la leader di FdI, al tempo in cui era una ragazza che studiava, guadagnava qualcosa facendo la baby sitter. Una caduta di stile decisamente brutta in cui Berlusconi è incappato perché probabilmente irritato dal fatto che Fratelli d’Italia, in base al risultato delle europee, è ora con il fiato sul collo di Forza Italia.

«Ho lavorato fin da quando andavo a scuola»

La risposta della leader di FdI non si fa attendere ed è tale da atterrare l’autore dello sgarbo. «Apprendo dalla stampa – scrive su Facebook la Meloni- che ieri Berlusconi avrebbe detto in una riunione ‘la Meloni la vedrei bene in questo governo, visto che faceva la baby sitter di Fiorello’. È così, caro Silvio. Ho lavorato da quando andavo a scuola per non gravare troppo su mia madre. Ne vado fiera. Tutto quello che ho l’ho costruito lavorando sodo. E alla fine sono anche riuscita a vedere quel lavoro ripagato, come nelle elezioni di domenica scorsa. Dispiace che tu abbia preso così male il nostro successo».

Il mondo della vita quotidiana

Viene da pensare che il Cav non conosca a fondo il mondo della vita quotidiana, soprattutto quello giovanile, fatto di tanti ragazzi e ragazze, che si mantengono agli studi consegnando pizze a domicilio, lavorando il fine settimana come camerieri in bar e ristoranti, consegnando pacchi per Amazon oppure, appunto, lavorado come baby sitter. È la rispota, seria e dignitosa, di una generazione tradita. No tutti hanno la fortuna di venire al mondo in famiglie agiate. Non tutti hanno la fortuna di essere figli o nipoti di Berlusconi, anche se c’è da chiedersi: fino a che punto è poi una fortuna?

Berlusconi poi precisa, ma…

Poi è arrivata la replica di Berlusconi alle parole della Meloni, ma non sembra una risposta tale da riportare la distensione con FdI e la sua leader «Quanto al lavoro da baby sitter, stavo evidentemente scherzando, rispetto tutti i lavori. E come ho raccontato qui, io ne ho fatti più di venti, prima di diventare l’imprenditore che sono diventato». Il Cav scherzava? Su certe cose non si scherza. In certi casi servono solo le scuse. Rimane comunque il fatto che, anche quando “precisa”, Berlusconi ne trae l’occasione per attaccare Fratelli d’Italia,«Non ho preso male il vostro successo, anzi. Sono arci contento per il risultato ottenuto da tutto il centro-destra unito. Ho solo detto -e lo confermo- che Fratelli d’Italia ha condotto una campagna elettorale molto critica nei nostri confronti usando metodi arroganti, toni inappropriati con contenuti fuori dalla realtà». E meno male che è “contento” del successo di FdI…