Sì, ministro Salvini, siamo tutti sconcertati. Marco Vannini ad appena 21 anni fu ammazzato dalla pistolettata del padre della sua fidanzata, il tristemente noto maresciallo Antonio Ciontoli. Costui si è beccato cinque anni di galera e pensa che siano ancora troppi e spera di cavarsela in Cassazione con il ricorso appena presentato dai suoi legali.

La pena con lo sconto

D’altronde, quando lo sconto di pena tra un grado di giudizio è il successivo vola da 14 ad appena cinque anni di reclusione, come non provarci… L’indignazione monta perché in questo paese, con la giustizia che ci ritroviamo, tutto può essere. Chissà, magari fu un suicidio mascherato…

Marco Vannini, secondo l’accusa, fu lasciato per tre ore agonizzante con la complicità dell’intera famiglia del sottoufficiale e le sue condizioni peggiorarono fino a morire. La sentenza d’appello lasciò attonita tutta Italia, proprio per la sua irrilevanza.

I tweet non bastano più

La notizia del ricorso in Cassazione ha provocato ieri sera la reazione di Matteo Salvini. Al quale vogliamo molto bene, ma non al punto di poter pensare che stia ancora all’opposizione. Il tweet che ha impresso sui social è senz’altro da condividere punto per punto: “La vita di un ragazzo di vent’anni, ucciso in maniera vigliacca, vale solo cinque anni di carcere? E gli assassini chiedono anche uno sconto… #VERGOGNA. Questa non è “#giustizia”.

Bene, letto, confermato e sottoscritto. Ma non ce la sentiamo di applaudire né di scrivere bentornata opposizione. Perché, caro Matteo, è da un anno che siete al governo e la giustizia funziona peggio di prima. È in consiglio dei ministri che devi fare fracasso e non sui social, perché altrimenti rischia di venire meno persino la tua credibilità.

Finché la giustizia è nelle mani del portavoce di Davigo, nessuno crederà più ad una vostra sillaba sul tema. Ormai lo sconcerto è generale e i ministri devono agire, decidere, risolvere e non twittare. Quando non c’è giustizia per il sangue di un ventenne le parole di chi comanda (o dovrebbe farlo) trasmettono solo desolazione. Il vuoto. Il senso dell’inutilità della funzione di governo.