Botte da orbi Salvini-Di Maio: “Europee, un referendum sulla Lega”. “Così fai la fine di Renzi…”

Salvini non risparmia fendenti anche sul decreto sicurezza bis, fortemente criticato dai grillini: “Qualcuno dei 5 Stelle ha detto non serve. Se hanno proposte in più ben venga, ma non sono accettabili i ‘No punto’ dai colleghi di governo.” dice.

Pronta la replica di Luigi Di Maio: “Gli italiani dovranno scegliere tra chi si vuole tenere gli indagati nelle istituzioni e chi no, chi abbassa le tasse nei comizi e chi, invece, lo fa davvero, chi aiuta le persone con il salario minimo, come vogliamo fare noi, aumentando gli stipendi, e chi non lo vuole fare, e tra chi dice che la donna deve stare in casa per fare più figli e chi, come noi, pensa che dobbiamo prendere il miliardo di euro che avanza dal reddito di cittadinanza e metterlo in un decreto legge urgente che serva ad aiutare le famiglie che fanno figli e quindi soprattutto alle mamme che oggi festeggiano la loro festa” dice parlando con i giornalisti a San Giovanni rotondo, in provincia di Foggia, a margine di una iniziativa elettorale. E sulle Europee-referendum sulla Lega, colpisce duro: “‘L’ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi e non gli è andata bene. Io non sfido gli italiani, io li rappresento e voglio lavorare per rappresentarli. Gli italiani poi scelgono in libertà alle elezioni europee'”.

Ma a creare tensioni è anche la legge sul conflitto di interessi annunciata da Di Maio. “E’ nel contratto di governo e si deve fare – insiste il leader politico dei 5S -. Va fatta perché per contrastare la corruzione serve una legge che consenta ai ‘prenditori’, non agli imprenditori, di non avere più santi in Paradiso a discapito di tanti imprenditori”.

Risponde Salvini: “Va bene il conflitto di interessi, va bene l’acqua, va bene il taglio dei parlamentari, va bene tutto. L’emergenza in questo paese però mi sembra si chiami taglio delle tasse, della burocrazia, lavoro e sicurezza. Tutto quello che c’è nel contratto io lo rispetto, tutto quello che serve a lottare contro la corruzione e l’affarismo io lo condivido”, ma, ribadisce “le emergenze di tutto il Paese, e me lo dicono da nord a sud, sono il lavoro, la riduzione delle tasse”.