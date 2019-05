Boldrini scatenata: il primo cui fare lezioni di educazione civica è Salvini perché non è antifascista…

Un voto quasi unanime ha fatto passare alla Camera la proposta di reintrodurre l’educazione civica nelle scuole: un passaggio da tutte le parti politiche ritenuto essenziale per combattere fenomeni come il bullismo e la mancanza di rispetto tra studenti e tra studenti e professori. Eppure Laura Boldrini ne ha voluto approfittare per mettere ancora una volta nel mirino l’avversario Salvini e per rivangare le polemiche sul 25 aprile. Una scelta che ha vanificato lo spirito unitario con il quale l’aula aveva accolto la legge: “Diamo un buon esempio – ha detto – quando ci confrontiamo in modo civile e rispettoso pur da posizioni politiche distanti. Ma si dà ai giovani un pessimo esempio quando si usano tutti i mezzi, anche i meno leciti, per dileggiare e offendere l’avversario, quando lo si considera apertamente un nemico da annientare. O quando, invece di valorizzare il carattere antifascista della nostra Costituzione(come sottolineava Aldo Moro nel dibattito alla Costituente) si mortifica la festa nazionale del 25 Aprile definendola come un derby tra fascisti e comunisti. E se lo fa un ministro dell’Interno la cosa è ancora più grave. E l’esempio è quindi pessimo. Penso che anche quel ministro avrebbe bisogno di qualche lezione di educazione civica”.