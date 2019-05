Boeing 737 fuoripista durante l’atterraggio: scivola nel fiume (video)

Un aereo passeggeri è andato oltre la pista ed è scivolato in un fiume, nella Base aerea navale di Jacksonville, in Florida. L’incidente è avvento nella tarda serata di venerdì. Tutte le persone presenti sull’aereo “risultano all’appello e sono vive”, ha riferito l’ufficio dello sceriffo di Jacksonville. L’aereo era un Boeing 737 proveniente dalla Stazione navale Usa di Guantanamo Bay, a Cuba. A bordo c’erano 143 persone, tra passeggeri ed equipaggio. L’aereo, che ha tentato l’atterraggio durante una tempesta, si è fermato in acque poco profonde si legge sul Guardian. Un passeggero ha riferito alla Cnn che l’atterraggio del Boeing, partito con quattro ore di ritardo, è stato “davvero ostico” tra fulmini e tuoni. Una volta atterrato, “ha rimbalzato” ha detto ancora aggiungendo: «Era chiaro che il pilota non aveva il controllo totale dell’aereo, ha rimbalzato di nuovo». Un’esperienza “terrificante”, ha sottolineato la donna riferendo di aver battuto la testa.