Blocco navale, la Meloni rilancia: “La nave Garibaldi sarebbe perfetta per pattugliare gli scafisti”

“L’unico modo definitivo per risolvere definitivamente il problema dei flussi migratori è chiedere all’Europa

una missione per trattare con i governi libici e attivare un blocco navale per impedire ai barconi di partire. L’ultimo blocco lo ha fatto il governo Prodi, quindi, non mi si venga a dire che non si può fare… L’Europa ha anche stanziato 6 mld di euro alla Turchia di Erdogan”, ha sottolineato Giorgia Meloni da Lucia Annunziata, assicurando di aver ottenuto ”la disponibilità di Polonia e Ungheria” sulla posizione di Fdi.

Proprio oggi la Meloni si è fatta fotografare con la nave Garibaldi sullo sfondo, nel corso della visita alla portaeromobile della Marina Militare, ancorata a Civitavecchia. “Prima del varo della Cavour, l’ammiraglia della nostra Marina militare italiana. Sono navi che ci invidiano in tutto il mondo ma non sono navi di rappresentanza, sono navi che vanno utilizzate al 100%. E l’utilizzo che ne farebbe Fratelli d’Italia è quello per un blocco navale al largo delle coste della Libia per impedire ai barconi di partire e agli immigrati clandestini di arrivare in Italia”, ha dichiarato la Meloni.