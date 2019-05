Blitz di Zuckerberg in Italia: fa shopping a Milano e incontra il patron di Luxottica

Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook, è in Italia. Stamattina era a Milano, oggi pomeriggio è atterrato con un elicottero ad Agordo, presso lo stabilimento Luxottica di Leonardo Del Vecchio. Dall’azienda al momento non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale, ma i fotografi de Il Gazzettino hanno immortalato i due imprenditori.

Tra Del Vecchio, fondatore del marchio degli occhiali, e l’inventore di Facebook, probabilmente è in ballo qualcosa di più di un accordo commerciale o di sponsor. Secondo il quotidiano, Zuckerberg ha visitato lo stabilimento Luxottica e si è trattenuto con Del Vecchio, in azienda, per alcune ore, ai piani alti, con i vertici del gruppo: insieme a Del Vecchio c’erano il vice presidente Luigi Francavilla, il ceo Giorgio Striano, il direttore della ricerca Federico Buffa. Zuckerberg è’ stato visto ripartire soltanto alle 14.30. Mister Facebook ha voluto vedere da vicino la realtà produttiva di Luxottica, manifestando interesse per la storia professionale che ha permesso a Del Vecchio di affermare la sua azienda come leader mondiale nel settore dell’occhialeria.

Zuckerberg e Del Vecchio: due degli uomini più ricchi del mondo

Marck Zuckerberg sono tra gli uomini più ricchi del mondo. Il fondatore di Fb è all’undicesimo posto, secondo Forbes, con un patrimonio di 34 miliardi di dollari. Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica è invece il cinquantesimo uomo più ricco del mondo posto e 50°nella classifica globale di Forbes, con un patrimonio di 19,8 miliardi di dollari. L’azienda, rinominata EssilorLuxottica dopo la fusione con la società francese è leader internazionale nella produzione e vendita di occhiali e lenti.

Questa mattina era Milano: un utente ha postato il video su Facebook

In mattinata Zuckerberg era stato avvistato a Milano con la moglie Priscilla Chan. Il re dei Social è stato avvistato mentre si trovava all’interno di un negozio di occhiali con la moglie Priscilla Chan. L’utente ha diffuso il video proprio sulla piattaforma di cui è ideatore e proprietario Zuckerberg .

Zuckerberg incontra domani Macron

L’ufficio stampa di Facebook ha confermato che Zuckerberg si trovava a Milano, ma non ha spiegato se si è trattato di una visita di piacere o di affari. Domani. Zuckerberg sarà a Parigi per un incontro ufficiale all’Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron. Al centro dell’incontro, dovrebbe esserci la censura di contenuti “non conformi” sui social media. Il governo Macron ha infatti intenzione di approvare una legge che costringerebbe le piattaforme a rimuovere contenuti ritenuti “inappropriati” entro 24 ore dalla pubblicazione. Tu chiamala, se vuoi, censura.