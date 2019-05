Berlusconi lancia Draghi premier: «È l’uomo giusto. Noi pronti a votare anche domani»

Draghi premier? «E’ lui l’uomo giusto». In una intervista al Il Mattino di Napoli Silvio Berlusconi lancia Mario Draghi a palazzo Chigi. Un’ipotesi più volte accarezzata dal Cav che ora rilancia dalle colonne del Mattino, senza alcun dubbio. L’ex presidente della Bce è la persona adatta per guidare un nuovo governo che rassicuri l’Europa e i mercati: «Ho fatto nominare io Draghi al vertice della Bce contro il parere di Francia e Germania. Ho anche detto in passato -senza consultarlo- che Draghi sarebbe stato l’uomo giusto per un incarico di alta responsabilità in Italia. Lo ribadisco oggi e spero che possa succedere», ricorda Berlusconi che afferma di voler escludere governi tecnici o di ‘responsabili’, preferendo andare al voto.

«Siamo pronti a votare domani mattina»

«Un governo tecnico è fuori discussione, il prossimo esecutivo deve essere finalmente scelto dagli italiani. Deciderà il capo dello Stato, noi siamo pronti a votare anche domani mattina». Per Berlusconi questo governo grigioverde è alla frutta. L’alleanza “innaturale” Lega- M5S non può andare avanti. Lo ha sempre dotto e lo ripete. «Salvini è succube dei Cinque stelle», ripete Berlusconi. «Non credo che forze così diverse possano davvero andare d’accordo fra loro, anche perché i diversi sovranismi, ovviamente, confliggono fra loro», leggiamo sul Mattino. «Spero invece che Salvini sia disponibile ad un’alleanza di centro-destra anche in Europa, con il PPE, i Liberali, i Conservatori, la parte responsabile delle destre. Solo una maggioranza di questo tipo può cambiare davvero l’Europa, e solo noi di Forza Italia siamo in grado di lavorare dall’interno del Partito Popolare, che è la maggiore forza politica in Europa, per realizzarla. Per questo dico spesso che il solo voto davvero utile in queste elezioni è quello a Forza Italia».