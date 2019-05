Silvio, Silvio…. C’hanno ragione su twitter, c’hanno… Ce l’hai con la Meloni perché vuoi tenerti Zingaretti tutto per tè e se Fratelli d’Italia prende troppi voti addio al ritorno al Nazareno…

Al Cavaliere gli ha preso brutto. Ogni giorno punta Giorgia, ma lei non si mette paura. Che diamine c’entra la frase “Un voto a #FratelliDItalia significa aprire la strada a un pericoloso governo tra #5Stelle e #PD” lo sa solo lui. E i commenti sono abbastanza significativi sul gradimento di una tesi tanto strampalata.

Al Nazareno ci andò proprio Silvio

Anche perché si è beccato la risposta immediata e vera della leader di Fdi: “Veramente l’unico partito di destra a non aver mai fatto patti con la sinistra è proprio Fratelli d’Italia. Né in Italia, né in Europa”. Da adorare.

Oggettivamente, in pochi capiscono questa ostilità di Berlusconi verso Fdi. Come se non fosse vero che il Patto col Pd lo sottoscrisse lui con Matteo Renzi proprio nella loro sede. E ora lo addebita ad altri?

Votare Fdi semmai significa proprio evitare ogni inciucio. Che riguardino sia l’alleanza con i Cinquestelle come ha fatto la Lega; e sia quella con il Pd come ha fatto proprio Forza Italia.

Ma Draghi no

Giorgia Meloni comunque non appare affatto preoccupata dagli attacchi che riceve e nel suo entourage c’è chi ricorda che l’ultima volta che Silvio ha preso di petto un partito lo ha fatto diventare il primo in Italia. Accadde ai Cinquestelle alle politiche. Ora, non è certo questa l’ambizione attuale di Fdi, ma è sicuramente un buon augurio per il voto di domenica prossima.

Insieme all’amara considerazione che il rischio concreto che si corre votando Fi è un nuovo governo tecnico. Magari capitanato da quel Mario Draghi che piace così tanto a Silvio Berlusconi. Se il Cavaliere permette, non tutti gradiscono un nuovo esecutivo tecnocratico. Mario Monti già ci è bastato.