Berlusconi ansioso di tornare in campo dall’ospedale posta video, telefona, riceve i collaboratori, scrive

“Domenica 26 maggio scrivi Berlusconi. Vota per te”. È l’appello elettorale lanciato da Silvio Berlusconi dall’ospedale nel video postato sui social con la nuova grafica in vista delle europee. C’è molto amarcord nelle immagini che scorrono sulle note dello storico Inno di Fi. Berlusconi rispolvera per l’occasione anche il suo slogan ai tempi del governo: “Non abbiamo mai messo le mani nelle tasche degli italiani”. C’è in primo piano una matita che traccia una X sul simbolo azzurro con il tricolore e il nome di Berlusconi scritto laddove va data le preferenza. Insomma, Silvio Berlusconi sta riprendendosi rapidamente, come suo solito, e sembra che lunedì potrà già uscire dall’ospedale. Ha ricevuto le visite in ospedale della figlia Marina, di Antonio Tajani, e di altri esponenti di Forza italia. E dopo che è scoppiato il caso Silli dentro Forza Italia, raccontano fonti azzurre all’Adnkronos che Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per i postumi dell’intervento per un’occlusione intestinale, abbia telefonato al parlamentare di Prato per chiedergli le ragioni della sua scelta e invitarlo a tornare sui suoi passi. “Il presidente Berlusconi sta bene: interverrà nella campagna elettorale appena i medici glielo permetteranno”. Lo ha detto Antonio Tajani, vice presidente di Fi, che oggi ha visitato il leader azzurro, dopo l’intervento chirurgico, al suo arrivo al Parco dei Principi per la presentazione dei candidati nell’Italia centrale alle Europee. “Abbiamo affrontato -ha aggiunto – tutta la situazione internazionale, la politica europea, il Venezuela, le relazioni Usa-Russia, l’offensiva cinese, la situazione economica del Paese. Appena potrà – ha concluso – sarà presente e determinato in questa campagna elettorale”. Da parte sua Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia risponde così ai giornalisti a margine di una manifestazione a Grosseto: ”Per queste Europee Forza Italia è in campo forte e orgogliosa della sua storia con una leadership prestigiosa e autorevole come quella del Presidente Berlusconi, che ho avuto modo di sentire poco fa. Siamo felici di sapere che sta bene, che si sta riprendendo e che presto ritornerà in campo con ancora maggiore determinazione e impegno per sostenere Fi. Una forza che ha una visione di futuro per l’Italia e per l’Europa che va sicuramente cambiata”.