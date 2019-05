Benevento, misteriosi cerchi di luce in cielo. E c’è chi si avventura a parlare di Ufo (video)

Luci misteriose avvistate nei cieli di Benevento da tre notti a questa parte. Luci che si muovono velocemente, che pulsano e che hanno spinto qualcuno a parlare di avvistamenti ufo. A contrada Margiacca, alla periferia della città, in piena campagna, alcuni cittadini hanno filmato con i propri cellulari il cerchio luminoso. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Sannioreport. Si tratta davvero di un ufo? Oppure è semplicemente un’esercitazione con i droni? “Il caso è interessante – ha dichiarato all’Adnkronos Egidio De Grosso, presidente del Cisp (Centro indagini e studi sul paranormale) di Benevento – ma ci è arrivato solo oggi ed è presto per poter dire qualcosa. Analizzeremo i filmati, le foto, gli audio, ci metteremo in contatto con le persone collegate e poi formuleremo una tesi. Non escludiamo niente: potrebbe essere un drone o anche un riflesso un luce. Ad ogni modo ci sono tutti i requisiti per avviare un’indagine”. Il video pubblicato ha ricevuto molti commenti ironici, segno che alla storia degli Ufo sono in pochissimi a crederci…