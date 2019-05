Barcone al largo della Libia, morta una bambina di 5 anni. Le Ong: «Colpa di Salvini…»

Il gommone con a bordo circa 90 migranti si trova al largo della Libia e da ieri era in difficoltà. Oggi, tramite Alarm Phone aveva lanciato l’ennesimo allarme spiegando che le persone a bordo avevano visto “un elicottero volare intorno a loro” ma senza alcuna imbarcazione a intervenire. Le persone sull’imbarcazione hanno riferito inoltre che “. Qualche ora fa, in un altro tweet Alarm Phone aveva fatto sapere che le “90 persone a bordo stanno ancora soffrendo e sono in grave pericolo. Il sole sta sorgendo nel Mediterraneo centrale ma ora possono vedere con chiarezza che nessuno è nelle vicinanze. Sono ancora abbandonati a mare e non c’è nessun soccorso in vista”. A chiamare in causa la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare era stata la stessa ong Mediterranea Saving Humans, sottolineando su Twitter che era necessario “un intervento urgente”. Che poi è arrivato, secondo le Ong in ritardo.