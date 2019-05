Barbara D’Urso, dietro le quinte di fuoco: s’imbufalisce con la Prati e rompe una porta

Ancora un’esultanza da parte di Barbara D’Urso dal suo profilo Fb: «Record!! Ieri sera Live-Non è la d’Urso ha avuto una media del 17,7% di share con picchi del 27% di share e di 4 milioni 200 mila spettatori!!! Contro la finale di Coppa Italia!!! Pazzesco!!». Ma in questa puntata la conduttrice tocca il fondo, altro che esultanza. Nel suo delirio narcisistico finge di non accorgersi dei commenti avvelenati che seguono il suo post. Barbara finiscila di mentire, è il succo dei commenti al vetriolo, uniti a colossali prese in giro.

La D’Urso imbufalita con la Prati

La puntata tutta incentrata sull”“avvento” di Pamela Prati è stata una montantura che non ha risolto i “dubbi” degli appassionati del gossip del momento. Il suo presunto promesso sposo – tal Mark Caltagirone – non si è palesato, non c’è una foto e la Prati ha fatto la sua sceneggiata: è arrivata in studio dalla D’Urso. Si è arrabbiata e non ha risposto a nulla. Se ne è andata e poi è ritornata. Non rispondendo alle domande di chi chiedeva qualche certezza sul “giallo” del momento. La Prati non sapeva – o non poteva – rispondere ed è andata via di nuovo. Pare che dietro le quinte la D’Urso si sia imbufalita e per la rabbia abbia rotto una porta. Altro che esultanza.

Su Fb la umiliano

Gli utenti Fb non perdonano e infieriscono. La deridono indecorosamente. C’è chi si fa un profilo finto a nome Mark Caltagirone e posta: “Sono in partenza per l’Afganistan , purtroppo devo rimandare le nozze con la mia amata Pamela ma sono intenzionato a coronare il nostro sogno!” Tutti a ridere e a rispondere a questo falso profilo, inscenando un finto botta e risposta sul nulla. Uno la contesta nel merito: «Barbara ma cosa dici? la partita è stata vista da 7.297.000 spettatori con uno share del 28,7 per cento.. la tua trasmissione invece ha ottenuto 2.911.000 per uno share medio del 17,7 per cento .. e allora………?» Che figuraccia.

Basta con la farsa

Un commento li riassume tutti e “stende” la D’Urso: «Ormai la “storia inventata” della Prati & co è giunta al capolinea. Basta con queste tre che non sanno più che ” inventarsi” più parlano più scivolano dagli specchi in cui di vogliono arrampicarsi.H o imparato a guardare le movenze facciali..mentivano sapendo di mentire. Io alla Prati farei pagare pure la penale per avere lasciato la trasmissione in asso. Barbara d’Urso spero che tu abbia messo un punto definitivo a questa FALSA STORIA». Non c’è da aggiungere altro.