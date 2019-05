“Bacioni a Saviano, stiamo riducendo le scorte”. Il video di Salvini infiamma la polemica (video)

Il progetto di revisione scorte era già nella mente di Matteo Salvini e nella diretta Fb con i suoi followers lo ha confermato. Ma parlandone ha esordito con un “bacione a Saviano” il che ha fatto pensare che proprio allo scrittore si sia voluto rivolgere il ministro degli Interni annunciando che il Viminale sta valutando nuovi criteri aggiuntivi per i servizi di sicurezza a carico di giornalisti, politici e altre persone per ottimizzare l’utilizzo di uomini delle forze dell’ordine. Poi la promessa: ovviamente non interverrò secondo valutazioni politiche. Del tema scorte Salvini parla a partire dal minuto 23.20 della diretta Fb. Sui social il video di Salvini è stato interpretato come un “avvertimento” a Roberto Saviano, uno dei personaggi che più hanno criticato nelle scorse settimane il leader leghista.