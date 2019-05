Avellino, cantano “Bella Ciao” a Salvini. La risposta dei militanti: braccia tese (video)

Non son mancati momenti di tensione davanti al cinema “Partenio” di Avellino, dove è intervenuto Matteo Salvini a sostegno della candidata della Lega, Biancamaria D’Agostino. Poco distante dalla struttura, un gruppo di pochissimi manifestanti ha contestato la presenza del vicepremier in città al coro di “Avellino non si lega” e intonando “Bella ciao”. Non sono mancate le repliche da parte dei sostenitori di Salvini che hanno risposto con braccia tese e insulti. Il cinema era pienissimo, e il leader della Lega ha ringraziato la popolazione per questa grande partecipazione. “Mando un affettuoso bacione ai dieci comunisti qua fuori che stanno rendendo questo lunedì più divertente”. Matteo Salvini, intervenuto ad Avellino per sostenere la candidatura a sindaco di Biancamaria D’Agostino, è stato accolto da un presidio di contestatori al suo arrivo al cinema dove era in programma l’evento. Il leader del Carroccio ha preferito rispondere con ironia alle contestazioni. “Mi stanno simpatici. Il comunista è come il panda, un esserino simpatico”.

“Noi siamo il nuovo, anche ad Avellino. Se uno voleva scegliere il vecchio andava a Nusco” così Matteo Salvini, ironizzando sulla ricandidatura di Ciriaco De Mita al Comune di Nusco. “Si continua a dire largo ai giovani e poi qualcuno si candida a 91 anni. Se il buon Dio mi consente di arrivare a 90 anni, io mi godo i nipotini”. E in un latro passaggio Salvini ha ricordato: “Abbiamo ridotto gli sbarchi del 92%. In Italia arriva solo chi ha il permesso”. “Stufo di queste persone che con la scusa che scappavano dalla guerra, ci portavano la guerra a casa nostra spacciando e facendo altro”. “La lotta a camorra, mafia e ‘ndrangheta non si ferma, perché non è possibile più sapere di spari in pieno giorno”. Così Matteo Salvini, a proposito della sparatoria in strada che c’è stata qualche giorno fa a Napoli. “Non mi interessano le parole di De Magistris, dico solo che i reati sono in diminuzione grazie al lavoro delle forze dell’ordine. Anzi annuncio che quest’anno assumeremo altri agenti e Carabinieri, grazie ai soldi risparmiati chiudendo i porti. Più Carabinieri e meno immigrati”.