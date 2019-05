Autonomie, diktat e minacce. Salvini a Di Maio: «Rispetta i patti»

Non accettiamo diktat. Basta dire sempre no. Il Consiglio dei ministri di lunedì prossimo, l’ultimo prima delle elezioni Europee, sarà l’ennesimo braccio di ferro tra Salvini e Di Maio. Incredibile. Volano parole forti. La riunione a Palazzo Chigi non è ancora ufficialmente convocata, ma una cosa è certa. Matteo Salvini intende registrare un passo avanti sulle autonomie regionali. Lega e Cinque Stelle sul tema stanno consumando una rottura che certamente va al di là delle schermaglie elettorali. A dare il via all’ennesima lite è Luigi Di Maio: di fronte «a una serie di derive a cui ho assistito negli ultimi mesi, io non posso consentire che il Movimento 5 Stelle stia zitto, ad esempio sull’autonomia» è la bordata a Salvini.

M5S: «Non accettiamo diktat»

Risposta: «La parola per noi è un impegno d’onore e ci aspettiamo che tutti mantengono la parola, come per l’autonomia nel rispetto di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e dei milioni di italiani che la aspettano». E lo stesso vale «per le opere pubbliche». «Basta che tutti siano fedeli e leali, e uomini d’onore, rispettosi della parola data, come abbiamo dimostrato noi della Lega». «Il progetto di autonomia è pronto da mesi, basta che Di Maio lo legga e non faccia perdere altro tempo», dicono i leghisti al Corriere della Sera. Arriva la risposta stizzita del sottosegretario M5S alla Pubblica amministrazione, Mattia Fantinati: «Sull’autonomia non accettiamo diktat, basta fare confusione. Di Maio dice che «non è assolutamente accettabile creare una scuola di serie A o serie B, o una sanità di serie A e serie B».

L’irritazione di Salvini