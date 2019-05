Assorbenti come beni di lusso. Il M5s: “Così le donne usano mooncup e pannolini lavabili” (video)

Gli assorbenti come un bene di lusso? Una scelta politica, in favore dell’ambiente. Le donne devono tornare ai pannolini lavabili o, ancora meglio, alle coppette mestruali. Meglio conosciute come mooncup. La spiegazione in diretta tv, è arrivata su la 7 da parte del parlamentare M5s, Francesco d’Uva.

«Attenzione, siamo anche per l’ambiente. C’è la coppetta al posto degli assorbenti, come c’è anche il pannolino lavabile», dice il parlamentare grillino. A quel punto la conduttrice, Gaia Tortora, sbotta. «No, per favore, ci fate tornare a quello?». E il discorso vira su altri argomenti di stretta attualità politica.

Per chi dovesse ipotizzare che questa dichiarazione sia fuori dal programma del Movimento, è opportuno ricordare che quello delle coppette e dei pannolini lavabili è un tema molto caro anche all’attuale sindaco di Roma, Virginia Raggi. La prima cittadina, quand’era all’opposizione in Campidoglio, ha partecipato a diverse iniziative per sollecitare l’uso alternativo di metodi non inquinanti come appunto la mooncup. La coppetta mestruale.

Alla stessa maniera la deputata grillina Federica Daga, che in questo video, sostiene la campagna per la mooncup al posto degli assorbenti.