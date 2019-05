Su Raidue il film della Guzzanti sulla mafia. Gasparri: “Ne parliamo in Vigilanza”

Il film sulla Trattativa tra lo Stato e la mafia in prima serata su Rai2? “Immagino che si apra una riflessione, ne parleremo in Vigilanza. Penso che si possa fare una discussione. Decideremo insieme quale atteggiamento assumere”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e componente della Commissione Vigilanza Rai, parlando della decisione di Carlo Freccero, direttore di rete, di mandare in onda, il prossimo 13 giugno il film di Sabina Guzzanti.

La Trattativa, il film di Sabina Guzzanti, riaccende il dibattito su una pagina oscura della storia d’Italia. Alla proiezione la Rai ha deciso di far seguire un talk presentato dall’ex direttore del Tg1, Andrea Montanari, per ripercorrere i tratti più importanti della vicenda. Protagonisti in studio saranno il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, il giornalista Giovanni Bianconi e i difensori di due degli imputati eccellenti, Marcello Dell’Utri e Mario Mori, oltre alla stessa regista, Sabina Guzzanti. “Ho letto la notizia – prosegue Gasparri – Mi sto formando una opinione. Perché è una vicenda molto complessa che ho seguito per anni”. E aggiunge: “La vera trattativa l’hanno fatta gli ex presidenti Ciampi e Scalfaro cancellando il 41 bis e su questo non si riesce mai a incentrare la discussione – dice ancora – E’ una buona occasione, vedremo di parlarne anche con i colleghi della Vigilanza”.