Appello di Giorgia Meloni: “Chi non vuole più i grillini al governo scelga Fratelli d’Italia”

“No a manovre di Palazzo, si vada alle urne”, dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista al Messaggero oggi in edicola a firma Emilio Pucci. Concetti che ha ribadito al comizio di stamane proprio nella Capitale dove la Meloni ha parlato al Salone delle Fontane per spiegare l’idea di Europa di Fratelli d’Italia. “Niente alchimie in Parlamento – chiarisce subito Giorgia Meloni al quotidiano romano – Se ci dovesse essere la crisi meglio perdere due mesi e andare alle urne piuttosto che costruire operazioni di Palazzo”. E si dice piuttosto dubbiosa sul fatto che Matteo Salvini abbia una reale intenzione di far cadere in questo momento il governo giallo-verde: “Non gli conviene ma la gente non sarà paziente per sempre. La politica si fa per la convenienza dei cittadini, non per quella di partito”, osserva. Giorgia Meloni spera che dopo il fatidico 26 maggio si arrivi finalmente a un’altra maggioranza: “Auspico che ci sia un governo che funzioni e non che discuta su qualsiasi quisquilia. Ma soprattutto – sottolinea – la mia speranza è che M5S non debba più guidare la politica economica di questo Paese”. Ma precisa di non voler fare da stampella a nessuno: “Bisogna sempre passare attraverso il consenso degli italiani”. Come? “Attraverso il nostro progetto di un grande movimento conservatore e sovranista: le elezioni amministrative hanno dimostrato che c’è la possibilità di un’alternativa a questo esecutivo”, ma precisa di non aver mai tifato contro questo governo: “Anzi spesso ho dato una mano, come quando abbiamo impedito che venisse sottoscritto il Global compact“. Giorgia Meloni non nasconde di sperare in una maggioranza Lega-Fratelli d’italia, ma per ottenere questo è necessario che tutti quelli che on vogliono i grillini al governo votino per Fratelli d’Italia: “Il nostro progetto è credibile”. Su Forza Italia la Meloni auspica che si chiarica al più presto le idee al suo interno, perché ha una visione dell’Europa passatista mentre Fratelli d’Italia vuole andare in Europa per cambiare tutto. Giorgia Meloni ha augurato una pronta guarigione a Silvio Berlusconi, lamentando però il fatto che tra gli azzurri ci sia persino qualcuno che guarda al Pd come possibile interlocutore. In definitiva, Giorgia Meloni ha chiarito di volere dare vita a un centrodestra che difenda l’interessa nazionale italiano e i nostri valori tradizionali: “Il mio sogno è di rifare grande l’Italia, tagliando le tasse, bloccando l’immigrazione e facendo ripartire gli investimenti pubblici”. Per quanto riguarda l’Europa e il 26 maggio, “il nostro obiettivo è quello di costruire un dialogo tra il Ppe – che sarà costretto a spostarsi a destra – e il gruppo sovranista che sta creando Salvini, i Conservatori europei dei quali Fratelli d’Italia fa parte”. E conclude: “Con Salvini abbiamo condiviso tante cose e tante ne condivideremo in futuro. Il mio scopo è di arrivare a un governo trumpiano“.